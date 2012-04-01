Нужно настроить магазин K2 для Joomla

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Нужно настроить магазин K2 и наполнить товаром. около 80шт. Контент (изображения и описание) предоставлю.

Прошу указывать стоимость работы и цену

Joomla
12 лет назад
patoka
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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