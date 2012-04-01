Нужно настроить магазин K2 для Joomla

Нужно найти фотографии приепов-дач, обустроенных под гримёрочные (гардеробные, актёрские, режисёрские, световые и т.д. и т.п.) - так называемые гримвагены или руллоты. Регион поиска - Европа (кроме СНГ), Америка. Для правильно поиска нужно подобрать соответствующие задаче поисковые ...
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Нужно настроить магазин K2 и наполнить товаром. около 80шт. Контент (изображения и описание) предоставлю.
Прошу указывать стоимость работы и цену
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