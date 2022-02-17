Опубликовать 20 статей по ремонту автомобилей на Wordpress

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Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в ремонте автомобилей. Желательно мужчина.

Цена за публикацию одной статьи:

Более 30 картинок - 200 рублей.

От 20 до 29 картинок - 150 рублей.

От 10 до 19 картинок - 100 рублей.

Менее 10 картинок - 50 рублей.

В обязанности входит:

1. Перед публикацией нужно проверить - есть ли подобная статья на сайте.

2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый шаг.

3. Прописывание картинкам Title, alt, подписи.

4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.

5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (есть в документе со статьёй).

6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).

7. Соблюдение структурности документа - Заголовки, списки и прочее.

Есть видео с правильным процессом публикации.

Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам на Яндекс Деньги (Юмани), Webmoney или Qiwi.

Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые хорошо умеют публиковать статьи на Wordpress.

WordPress
2 года назад
donmarkiz
Антон 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
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