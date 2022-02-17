Помощь в подготовке 100-150 статей

На этап запуска контентного проекта, предполагающий интенсивную подготовку новых статей, требуется помощник редактора. Объем задачи - подготовка 100-150 статей в течение трех месяцев.

Процесс подготовки статьи для помощника редактора состоит из трех этапов.

1. Подготовка ТЗ. Выполняется на основании семантического ядра и анализа конкурентов.

2. Работа с авторами. Сюда входит постановка ТЗ авторам, проверка их работы на соответствие ТЗ, отправка на доработку с обозначением недочетов при необходимости. Поиск авторов НЕ требуется.

3. Подготовка к публикации. Выполняется в CMS WordPress.

Работа по задаче будет вестись под началом и при полной поддержке опытного редактора, выпустившего не одну тысячу статей для контентных проектов. Редактор проводит все необходимое обучение, предоставляет список тем для статей и семантическое ядро по каждой теме, проверяет ТЗ (пункт 1) и подготовленную к публикации статью (пункт 3).

Задача предполагает полностью удаленную работу. Рабочие часы для себя исполнитель определяет сам, их учет не ведется. Важен только результат: выполнение озвученных выше задач в соответствии с проговоренным с редактором планом.

Основное взаимодействие с редактором будет осуществляться через канал в Telegram. Наличие данного мессенджера необходимо. При этом важна готовность к голосовому общению на случай возникновения вопросов, требующих оперативной обратной связи (например, обучение). Предварительное общение с руководителем проекта также только голосовое.

Оплата еженедельно. По количеству полностью подготовленных за период статей (складывается из стоимости каждого из трех названных выше этапов). Возможен перевод на карту, по WebMoney или ЮMoney.

Данная задача будет интересна как редакторам с начальным опытом, так и контент-менеджерам, авторам или корректорам, желающим подняться на уровень выше в многоступенчатом процессе создания контента для интернет-проектов. Редакторам с обширным опытом управления подготовкой статей задача будет малоинтересна, так как не предполагает самостоятельного формирования контент-плана.

Прошу откликаться только тех, кто заинтересован в выполнении задачи от начала до конца. Отклики желательно оставлять здесь, но при отсутствии такой возможности допустимо и через личные сообщения.