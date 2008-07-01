Перенос текста из Google Pages в Joomla CMS

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Закрыт10 заявок269 просмотров

Есть сайт, сейчас крутится на GooglePages CMS. Планирую перенести все на Joomla CMS.

Требуется перенести тексты статей и изображения в них. Выделить цветом грамматические и орфографические ошибки, недоперевод (это когда некоторые предложения в большой статье оставлены "на потом", когда автор будет больше понимать суть перевода). Доступ к GooglePages CMS дам.

Вот исходный сайт directshow.wonderu.com

От Вас хочу услышать цену за работу.

Joomla
17 лет назад
wonderu
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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