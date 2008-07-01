Перенос текста из Google Pages в Joomla CMS

Есть сайт, сейчас крутится на GooglePages CMS. Планирую перенести все на Joomla CMS.

Требуется перенести тексты статей и изображения в них. Выделить цветом грамматические и орфографические ошибки, недоперевод (это когда некоторые предложения в большой статье оставлены "на потом", когда автор будет больше понимать суть перевода). Доступ к GooglePages CMS дам.

Вот исходный сайт directshow.wonderu.com

От Вас хочу услышать цену за работу.