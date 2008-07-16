Заполнение каталога интернет-магазина

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Завершен15 заявок250 просмотров

Требуется человек для заполнения каталога интернет-магазина

17 лет назад
TaMara_1
Toma Asz 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Tata1
Tanya Mos 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Очень довольна сотрудничеством с Татьяной. Ни разу не подвела, каждый день, регулярно сдавал работу, одна из самых стабильных наших контент-менеджеров. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

Tata1
Tanya Mos 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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