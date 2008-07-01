Наполнить форум с тематикой: недвижимость

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Закрыт1 заявка192 просмотра

Требуются наполнить форум с тематикой: недвижимость, создать видимость живого общения и активности юзеров.

Также надо раскрутить форум в поисковиках для привлечения поискового трафа.

Огромная просьба, писать по делу и указывать:

- стоимость поста, кол-во знаков: минимум/максимум;

- кол-во постов в день/неделю/месяц;

- способы и методы раскрутки и продвижения;

- сколько посетителей будет на форуме через месяц/два/три...;

- предложения и рекомендации для форума данной тематики.

УРЛ форума только в личку, после ознакомления с вашими предложениями.

17 лет назад
group21vek
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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