Поиск новостей, рерайтинг и публикация.

Есть новостной сайт Новости Швеции.

Ежедневно нужно найти одну новость, прорерайтить, через авторскую админку сайта опубликовать.Более подробно:1. Новости берутся здесь: https://yandex.ru/news/region/sweden?Выбираете любую, но не ту, которая уже была или есть на сайте (нужно быть в курсе, контролировать) и рерайтите.2. Найти подходящую картинку в jpg, сжать её по ширине до 600 px3. Я дам данные для входа в авторскую админку сайта, он на Joomla, где JCE-редактор. Всё отформатировать (научу) и опубликоватьЭто нужно делать ежедневно. По 1 новости объёмом 700-1000 знаков (это без пробелов) примерно. Срок работы – 2 месяцы. Платить буду за каждые 10 дней вперёд.Сообщите вашу цену.С уважением Заказчик