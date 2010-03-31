Проверить товары на сайте,назначаить рекомендуемые

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Закрыт1 заявка204 просмотра

Загружено 400 товаров на сайт, нужно в соответствии с таблицей переделать цены (если они не совпадают), скидки, поменять сортировку, назначить рекомендуемые товары. Для тех кто знает джумла виртуал март. начать нужно сегодня. Ваши сроки, цены.

Joomla
15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alt_f4
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

alt_f4
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад