Размещение объявлений в Интернете

Требуются ответственные фрилансеры для составления и размещения объявлений (с регистрацией) в Интернете, желательно с опытом. Оплата 100 рублей за 10 размещенных объявлений после представленного вами отчета, на ваш кошелек в системе Webmoney или Yandex деньги. По всем вопросам обращаться по skype galery3359