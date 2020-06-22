День добрый!

Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь продуктами питания оптом.

Основной вид деятельности - развозим продукты питания по Ярославской области.

Хотел бы сайт свой создать.

Информация о нашей компании во вложение не прикладывается, так как там презентация.

У меня есть примерные сайты, которые я выделил для себя, как те, которые мне нравятся.

http://bulgarconserv.com/ - ближе всего к тому, что хотел бы видеть.

https://www.lakoniya.ru/ - ближе всего к тому, что хотел бы видеть часть 2.

http://s-samobranka.ru/ - ближе всего к тому, что хотел бы видеть часть 3.

http://favoritfood.ru/ - крутая шапка и нижняя часть (компания похожа на ту, чем мы

занимаемся)

http://www.aston.ru/ - нравиться деловой стиль сайта.

https://kalinovrodnik.ru/produkcziya/ - нравятся цвета и шрифты (приятно глазу).

https://www.ova.ru/ - в общем и целом ничего такой.

https://martin.su/ - достаточно компактно.

https://cone-forest.ru/ - все бы ничего, но как то громоздко, на весь экран надпись Шишкин

Лес.

http://www.parmalat.ru/ - очень много информации, не знаешь куда и смотреть.

Хотел бы пообщатся на предмет создания сайта для моей небольшое компании.