Загружено 400 товаров на сайт, нужно в соответствии с таблицей переделать цены (если они не совпадают), скидки, поменять сортировку, назначить рекомендуемые товары. Для тех кто знает джумла виртуал март. начать нужно сегодня. Ваши сроки, цены.
Составить грамотно на аглийском текст
Интернет Магазин будет торговать софтом.
Тематика софт
Заявки фрилансеров
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