Заполнение галереи

$50
Наполнение сайтовЗавершен17 заявок263 просмотра
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Нужно заполнять галерею. Просто ищите картинки(1024х768 в большинстве случаев), в фотошопе уменьшаете вес и добавляете в галерею. Тематика : Япония/аниме. Пределов нет. При личной переписке обговорим примерное кол-во картинок в неделю. Желательно чтобы вы сами предложили цену за одну картинку или за неделю. Оставляйте здесь свои контакты(асю), в приват не пишите.

16 лет назад
harima
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
kstu
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
7 дней
Ответственный человек, понимает с полуслова, оперативно и качетсвенно выполняет работу. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством удовлетворен!