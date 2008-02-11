Заполнение галереи

Нужна ГОТОВАЯ база данных мед. организаций России. Государственных и негосударственных учреждений.С Свежая, 2007 года. В крайнем случае - только БД Москвы и Санкт-Петербурга. В личку, пожалуйста, не пишите, т.к. я её не проверяю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заполнять галерею. Просто ищите картинки(1024х768 в большинстве случаев), в фотошопе уменьшаете вес и добавляете в галерею. Тематика : Япония/аниме. Пределов нет. При личной переписке обговорим примерное кол-во картинок в неделю. Желательно чтобы вы сами предложили цену за одну картинку или за неделю. Оставляйте здесь свои контакты(асю), в приват не пишите.
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