Заполнение галереи

Нужно заполнять галерею. Просто ищите картинки(1024х768 в большинстве случаев), в фотошопе уменьшаете вес и добавляете в галерею. Тематика : Япония/аниме. Пределов нет. При личной переписке обговорим примерное кол-во картинок в неделю. Желательно чтобы вы сами предложили цену за одну картинку или за неделю. Оставляйте здесь свои контакты(асю), в приват не пишите.