Заполнить рубрику сайта с подразделами

Нужно заполнить сайт готовыми материалами. Разделы Скачать, О системе, Работа в системе уже заполнены, осталось заполнить еще 4. Все материалы доступны в приложенном файле и на сайте motiw.ru

Предложения типа "Сделаю без проблем не рассматриваются", пришлите пожалуйста пару тройку ссылок на заполненные вами сайты, чтобы можно было оценить как вы умеете работать с информацией.

Так же необходимы базовые знания и умения корректировки изображений, обрезка, изменение размера, подбор качестве для уменьшения размера изображения и т.д.