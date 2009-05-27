Баннер для косметического салона

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Закрыт7 заявок1023 просмотра
#1$

Размер: Высота - 4,5м Длинна 5,5м

Фон-красный с добавлением оранжевого (тёплый)

Картинка - женское (умиротворённое) лицо с руками косметолога, а так же зажжённые свечи. Либо вольная тема.

Текст:

Косметология "Медисса"

Чистка лица спины и декольте

Уходы за проблемной кожей

Осветление пигментации

Химические пилинги

Укрепление волос жидким азотом

Коррекция возрастных изменений

Устранение морщин

Моделирование овала лица

Глубокое увлажнение кожи

Королевский массаж лица

Уходы для тела

Антицеллюлитный массаж

Обертывание

Восковая депиляция всех зон

Устранение бородавок

Медицинский пирсинг

Язык, пупок, нос, бровь, губа

Прокол ушей, бровей

1-ый этаж. Вход из парикмахерской.

тел. 8 095 516 65 08

Цена вопроса - 10 евро.

16 лет назад
esteticmedia
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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