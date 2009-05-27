Нужен плакат для рекламы служы такси. Формат - А3 Место размещения - театр, кинотеатр (исходя из этого - содержание) Тематика - реклама службы такси Цель - заказ такси, тут ...
Баннер для косметического салона
Размер: Высота - 4,5м Длинна 5,5м
Фон-красный с добавлением оранжевого (тёплый)
Картинка - женское (умиротворённое) лицо с руками косметолога, а так же зажжённые свечи. Либо вольная тема.
Текст:
Косметология "Медисса"
Чистка лица спины и декольте
Уходы за проблемной кожей
Осветление пигментации
Химические пилинги
Укрепление волос жидким азотом
Коррекция возрастных изменений
Устранение морщин
Моделирование овала лица
Глубокое увлажнение кожи
Королевский массаж лица
Уходы для тела
Антицеллюлитный массаж
Обертывание
Восковая депиляция всех зон
Устранение бородавок
Медицинский пирсинг
Язык, пупок, нос, бровь, губа
Прокол ушей, бровей
1-ый этаж. Вход из парикмахерской.
тел. 8 095 516 65 08
Цена вопроса - 10 евро.
Заявки фрилансеров
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