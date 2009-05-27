Нужен плакат для рекламы служы такси. Формат - А5 Место размещения - лифт Тематика - реклама службы такси Цель - заказ такси / сохранение номера Примечание: длительность контакта ...
Плакат А3 - размещение в театре
Нужен плакат для рекламы служы такси.
Формат - А3
Место размещения - театр, кинотеатр (исходя из этого - содержание)
Тематика - реклама службы такси
Цель - заказ такси, тут же...
Информация, которая должна быть там размещена:
комфорт-такси БРАВО
логотип (прилагается - потом пришлется в отличном качестве)
тел.
Киевстар +38 (067) 883 1616
МТС +38 (050) 250 1616
Life:) +38 (063) 895 1616
Beeline +38 (068) 369 1616
Skype taxi_bravo
тема ... идея... рисунки... фото... и т.п. - на Ваше усмотрение
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