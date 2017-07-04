Дизайн баннера

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Добрый день! Нужно разработать дизайн баннера для фото-студии, которая занимается только фотографиями на документы. Размер 115 х 210 cm. 

6 лет назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад