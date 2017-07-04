Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет с различными размерами. Общий размер А4, вертикальная и горизонтальная ориентация. [u] Информация для афиши:[/u] Название мероприятия - XII Щорічний форум з корпоративного права Дата - ...
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Добрый день! Нужно разработать дизайн баннера для фото-студии, которая занимается только фотографиями на документы. Размер 115 х 210 cm.
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