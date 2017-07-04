Дизайн баннера

Сделать дизайн вывески для хостела в COREL или формат TIFF. Есть образец дизайна визитки (фото №1), нужно взять этот дизайн за основу, но будет хорошо если будет круче. Цветовая гамма может быть любой. Печать таблички (наружная реклама) будет ...