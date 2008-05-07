Дизайн наружки 3х6м

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт41 заявка442 просмотра

Требуется дизайнер для разработки макетов наружной рекламы с опытом и идеями. Стоимость оплаты за разработку макета 3х6м до 2000 руб.

17 лет назад
sila
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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