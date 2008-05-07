Дизайн рекламного билборда крупной фин. компании

Нужно дизайн рекламного билборда для крупной фин. компании (3 варианта)

1 вариант: отрисованный солидный офис солидной финансовой компании

2 вариант: отрисовать. картинка разделена по диагонали с правой части билборда. в нижней правой части человек в джинсах входит в дверь офиса, а в верхней левой части он же выходит но уже солидный и в костюме

3 вариант: фото. можно использовать клипарт, но чтобы на него не было правообладателей. открытая дверь ( а за ней можно офис).

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1) Сохранить корпоративный стиль. он в приложении

2) укажите стоимость в WMZ

3) покажите портфолио