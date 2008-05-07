Требуется дизайнер для разработки макетов наружной рекламы с опытом и идеями. Стоимость оплаты за разработку макета 3х6м до 2000 руб.
Дизайн рекламного билборда крупной фин. компании
Нужно дизайн рекламного билборда для крупной фин. компании (3 варианта)
1 вариант: отрисованный солидный офис солидной финансовой компании
2 вариант: отрисовать. картинка разделена по диагонали с правой части билборда. в нижней правой части человек в джинсах входит в дверь офиса, а в верхней левой части он же выходит но уже солидный и в костюме
3 вариант: фото. можно использовать клипарт, но чтобы на него не было правообладателей. открытая дверь ( а за ней можно офис).
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1) Сохранить корпоративный стиль. он в приложении
2) укажите стоимость в WMZ
3) покажите портфолио
Заявки фрилансеров
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