Макет для остановок и маршруток

В кротчайшие сроки сделать регистрацию в каталогах по тематике "Одежда" Цены, сроки выполнения работы и примерная база в скольких каталогах будет выполнена регистрация, оставляйте в ответе на тему. И какая информация вам потребуется от нас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для Агентства Недвижимости нужно разработать дизайн макета для остановок
и дизайн для маршрутных такси.
Во вложении архив с вариантами дизайна, которые сейчас используются.
Задача по остановкам такова:
Размер макета для остановки 1,2*1,8м
Надо чтобы на данном макете, присутствовали логотип (есть в приложении),
телефон (988-44-22), фраза: Готовая Квартира Ждет Своего Кумира!
(или Вы что можете предложить цепкое, прикольное и интересное, касающееся недвижимости)
также указать услуги компании:
покупка, продажа, обмен, нотариус, субсидии, наследство, приватизация, взаимозачет
а дальше игра воображения!
Краткость, четкость, стиль и юмор – вот главные критерии!
По маршруткам ситуация аналогичная. Размеры для маршруток 3,36*1,8м
(Маршрутное такси - Мерседес)
Стильно, кратко и четко! Логотип, телефон, фраза и услуги.
Заранее Благодарю!
P.S. Оплата только по факту выполнения работы ЯД или WM
Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
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