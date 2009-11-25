Макет для остановок и маршруток

Для Агентства Недвижимости нужно разработать дизайн макета для остановок

и дизайн для маршрутных такси.

Во вложении архив с вариантами дизайна, которые сейчас используются.

Задача по остановкам такова:

Размер макета для остановки 1,2*1,8м

Надо чтобы на данном макете, присутствовали логотип (есть в приложении),

телефон (988-44-22), фраза: Готовая Квартира Ждет Своего Кумира!

(или Вы что можете предложить цепкое, прикольное и интересное, касающееся недвижимости)

также указать услуги компании:

покупка, продажа, обмен, нотариус, субсидии, наследство, приватизация, взаимозачет

а дальше игра воображения!

Краткость, четкость, стиль и юмор – вот главные критерии!

По маршруткам ситуация аналогичная. Размеры для маршруток 3,36*1,8м

(Маршрутное такси - Мерседес)

Стильно, кратко и четко! Логотип, телефон, фраза и услуги.

Заранее Благодарю!

P.S. Оплата только по факту выполнения работы ЯД или WM

Надеемся на долгосрочное сотрудничество!