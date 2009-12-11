Нужно сделать макет для баннера рекламного

Задача: Есть видеоролики Есть вектор, сверстаннный под видеоролик - все элементы. Есть лого. Есть схема как должно на баннере располагаться лого и позиции - прописано где адрес, где позиция, где кто находится. Есть уже вырезанные на прозрачный фон позиции в ...
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Баннер размером 1400 НА 1310
На нем понятно и красиво разместить 4 видов торговых марок( показать продукцию) и контактные данные компании.
Баннер будет с люверсами.
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