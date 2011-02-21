Нужен хороший визуализатор на пост. сотрудничество

Работа заключается в грамотной визуализации идей, будет тестовое заданиe.

Ребята, можете написать краткое резюме в каких программах работаете,

мне необходимы как хороший 3Д, так и фотошоп с корелом?

Так же желательно ориентировочный ценник со ссылкой на работы.

Тестовое задание,

нужно оформить одну из выбранных вами картинок в фирменном стиле компании,

так же высылаю аналог оформления сто, места определяете вы сами,

таких фото будет около 25 для работы, прошу указать сроки и цену.

Приложения прикреплены к телу вакансии.

Если меня устроит качество работы, то будем работать далее/

Ребята, отвечаю на вопрос

Здравствуйте! Пожалуйста, дайте некоторые пояснения к ТЗ. Откуда выбирать картинку для оформления? И что означает фраза:"места определяете вы сами"?

т.к. я не могу каждому из вас сбросить фирменный стиль весом 1 гб для работы по данному тестовому заданию,

вы можете резать из картинок аналогов и вставлять и оформлять в фото изображение, мне важно знать, что вы ориентированы в этом виде работ, места определяете сами, значит, что фрилансер должен ориентироваться в данном виде работ, т.е. он работал в области оформления визуальных коммуникаций.

я смотрю на подход, а не тотальную прорисовку. Меня интересует ваше мышление, на данном этапе.