Нужен хороший визуализатор на пост. сотрудничество

Требуются на постоянную занятость дизайнеры наружной рекламы, полиграфии, логотипов и т.п. Работа удаленно. Компания HolyPrint.ru. Прайс лист на услуги согласуем вместе исходя из вашего желания и опыта. Интересует долгосрочное сотрудничество, поэтому главные условия работы исполнительность и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа заключается в грамотной визуализации идей, будет тестовое заданиe.
Ребята, можете написать краткое резюме в каких программах работаете,
мне необходимы как хороший 3Д, так и фотошоп с корелом?
Так же желательно ориентировочный ценник со ссылкой на работы.
Тестовое задание,
нужно оформить одну из выбранных вами картинок в фирменном стиле компании,
так же высылаю аналог оформления сто, места определяете вы сами,
таких фото будет около 25 для работы, прошу указать сроки и цену.
Приложения прикреплены к телу вакансии.
Если меня устроит качество работы, то будем работать далее/
Ребята, отвечаю на вопрос
Здравствуйте! Пожалуйста, дайте некоторые пояснения к ТЗ. Откуда выбирать картинку для оформления? И что означает фраза:"места определяете вы сами"?
т.к. я не могу каждому из вас сбросить фирменный стиль весом 1 гб для работы по данному тестовому заданию,
вы можете резать из картинок аналогов и вставлять и оформлять в фото изображение, мне важно знать, что вы ориентированы в этом виде работ, места определяете сами, значит, что фрилансер должен ориентироваться в данном виде работ, т.е. он работал в области оформления визуальных коммуникаций.
я смотрю на подход, а не тотальную прорисовку. Меня интересует ваше мышление, на данном этапе.
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