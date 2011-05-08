Подбираем дизайнера. Постоянная удаленная работа.

Продвижение своих www-ресурсов в интернете средствами интернет- рекламы. Задачи: реклама непосредственно самого товара, показ банеров, обмен рекламными площадями, раскрутка своих сайтов, размещение рекламных материалов. Нужен человек с опытом аналогичной работы по Украине. Опыт работы вне интернет рекламы не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн наружной рекламы (баннера, вывески: объем/свет и т д.).
Оплата сдельная‚ по проектам.
- баннер - от 300 до 500 руб от размера и сложности.
- вывески свет/объем - 700 руб
- входная группа/фасад здания - 1200 руб.
остальное по договоренности
Важно качество дизайна и сроки исполнения.
Порядочность в оплате гарантируем.
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