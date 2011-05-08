Подбираем дизайнера. Постоянная удаленная работа.

Работа заключается в грамотной визуализации идей, будет тестовое заданиe. Ребята, можете написать краткое резюме в каких программах работаете, мне необходимы как хороший 3Д, так и фотошоп с корелом? Так же желательно ориентировочный ценник со ссылкой на работы. Тестовое задание, нужно ...