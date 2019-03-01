Ravon Real Omad

Что нужно: Отразить изменения во времени, которые происходят с участком, по мере выполнения на нем всего спектра ландшафтных работ: 1.Неухоженная земля 2.Планировка земли, земляные работы 3.Прокладка коммуникаций, инженерных сетей (трубопровод под полив, электричество, дренаж) 4.Затем появляются садовые дорожки из бетона, ...