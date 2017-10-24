Размещение наружной рекламы на объекте. Объединение двух вывесок.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт4 заявки185 просмотров

Надо разработать размещение готовых логотипов на большой ларек. Фото прилагается

8 лет назад
GrigoryTkach
Григорий 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад