Нам необходимо разработать уличный дизайн для входной группыв спортивный магазин. К проекту прикреплены фотографии тамбура на сегодняшний день. По факту мы планируем сделать наклейки на оконные стёкла, а сам тамбур изнутри подсветить светодиодами, ...
Размещение наружной рекламы на объекте. Объединение двух вывесок.
Надо разработать размещение готовых логотипов на большой ларек. Фото прилагается
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наружная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужен креативный подход к разработке дизайна макета для печати банера в кафе фаст фуд. все данные предоставляюНаружная реклама29 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать рекламу А2 под клик систему. Техническое задание во вложении.Наружная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать макет Туристической фирмы для билборда, размеры 6м - ширина, 3м - высота. Логотипы и контекст предоставим. Необходимо красивое, яркое, цепляющее оформление.Наружная реклама11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
Есть 2 листовки A5 в CDR, нужно сделать из них A4 (наклейки) и внести незначительные изменения (дорисовать услуги, исправить текст, адрес, внести изменения в карту) Срок: 1 день Бюджет: 800 руб.Завершен7 лет назад
Необходимо сделать табличку на дверь на ней должны быть: наш логоРЕМОНТтелефоновпланшетовТВ, мониторовноутбуков, ПКпринтеровзаправка картриджейтел. 050 425 80 50 / 097 202 80 50Размеры: высота: 75см / ширина 65 см Сроки: 2 дняЗавершен8 лет назад
Добрый день ! Нужен дизайн роллапа для конференции. Обязательная текстовка: «РОЗНИЦА И КОРПОБЛОК В БАНКАХ - 2017» МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 3 ноября 2017 Минск организатор infobank.by ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
необходимо разработать плакат формата А1, для ногтевой студии с обязательными элементами: фото или рисунок релевантный направлению бизнеса, слова: маникюр, педикюр, маникюрная студия или ногтевой сервис, адрес и лого (предоставляется после выбора исполнителя). Нужен ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать концепцию и дизайн баннера для ресторанного комплекса. Баннерная конструкция стоит у дороги на въезде на территорию. Обе стороны будут задействованы: одна сторона - русский язык, другая сторона государственный язык (перевод сделаем сами). Нужно ...Завершен8 лет назад
- $52
Необходимо разработать макет для брендирования автомобиля Ford Transit VAN 310 MWB Base для компании, занимающейся реализацией весового оборудования. Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова и дверей. Общие пожелания: Сохранение единого фирменного стиля. Классическое, ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад