Размещение наружной рекламы на объекте. Объединение двух вывесок.

Нам необходимо разработать уличный дизайн для входной группыв спортивный магазин. К проекту прикреплены фотографии тамбура на сегодняшний день. По факту мы планируем сделать наклейки на оконные стёкла, а сам тамбур изнутри подсветить светодиодами, ...