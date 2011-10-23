Вот суть задания Во вложенном файле изображение. По краям идут кирпичи. По ним надо пустить трещины и подобные преобразования как здесь http://s2.ipicture.ru/uploads/20111028/dsumAsW4.jpg Размер макета 5.8м на 2.8м Хотелось бы узнать цену ...
Разработать дизайн наклеек для автомобиля
На Такси фольцваген черного цвета! На крыше крепится рекламный носитель!
нужно разбработать несколько видов дизайна автомобиля
обязательно должна присутствовать символика такси
Выбранный исполнитель
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