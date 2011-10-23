Разработать дизайн наклеек для автомобиля

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт11 заявок221 просмотр

На Такси фольцваген черного цвета! На крыше крепится рекламный носитель!

нужно разбработать несколько видов дизайна автомобиля

обязательно должна присутствовать символика такси

14 лет назад
ilyasina
Ильяс 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад