Сделать дизайн трещин

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Вот суть задания Во вложенном файле изображение. По краям идут кирпичи. По ним надо пустить трещины и подобные преобразования как здесь http://s2.ipicture.ru/uploads/20111028/dsumAsW4.jpg

Размер макета 5.8м на 2.8м Хотелось бы узнать цену и сроки

14 лет назад
monte133
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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