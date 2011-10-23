Сделать дизайн трещин

Вот суть задания Во вложенном файле изображение. По краям идут кирпичи. По ним надо пустить трещины и подобные преобразования как здесь http://s2.ipicture.ru/uploads/20111028/dsumAsW4.jpg

Размер макета 5.8м на 2.8м Хотелось бы узнать цену и сроки