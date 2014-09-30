Необходимо на основе имеющихся логтипов (и готовых макетов) и иной графики скомпилировать несколько указателей для размещения на уличных стендах. В основном работа со шрифтами. Точное ТЗ предоставить на данный ...
Разработка баннера в помещение
Требуется разработать баннер в помещение перед торговым залом:
- отображение основных направлений деятельности компании (строительный ручной, электро-, бензо-, пневмоинструмент и оборудование, минеральная теплоизоляция "Тизол", деревянные двери, деревянные окна, картонная грузовая упаковка, строительный и грузовой крепеж, строительные и отделочные материалы - краски, цемент, черепица, керамическая плитка)
- размер 2,5*2,5 метра (стена на фото. Баннером закроется вся площадь стены)
- полноцвет для широкоформатной печати
- стиль доверительный, подчеркивающий надежность компании, не детские иллюстрации, не нагромождение надписей а-ля Wordart. Помещение с баннером освещено лампами дневного света, стеновая отделка - светлые пластиковые панели, потолок - светлый навесной
- компоновка желательна такая, чтобы при открытой двери, расположенной от баннера справа, композиция не нарушалась, а, возможно, дополнялась видимой теперь стороной двери, на которую также можно разместить изображение. В этом случае желательно также продумать вид изнутри правого помещения (торгового зала), когда дверь будет закрыта (то есть, когда баннер не загорожен открытой дверью).
- логотип компании и фирменные цвета прилагаются
- фото помещения для баннера прилагается.
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