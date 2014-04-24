Скидки и доступ WI-Fi..

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Нужен макет и текстовка для купона размер: 11*8,5 см

мы озвучиваем услугу клиентам СЦ:

1. Комфортный диван в зоне ожидания с бесплатным высокоскоростным доступом в интернет через WiFi.

2. Клиентам сервисного центра предоставляется дополнительная скидка 10% на расходные материалы для печатающей техники и 3% на остальной ассортимент магазина компьютерной техники Компании Сатурн, торговый зал которого расположен в непосредственной близости к зоне приемки.

В виде карточки на скиду в ТЗ, на которой так же поле для вписания пароля к Wi-Fi

Это маркетинговый инструмент, который должен стимулировать клиента совершить одно из двух целевых действий.

1. Цель минимуму, ознакомиться с ассортиментом, вступить в контакт с менеджером. (обеспечить дополнительную точку касания с клиентом)

2. Совершить покупку, товара регулярного потребления. Расх. материалы, бумага, Флешки, мышки,

Предлагаю подойти к разработке макета, как к разработке маркетингового оффера!

Главная цель заставить клиента ТО совершить целевое действие.

Срок 4 дня это триггер. Его надо тоже обыграть.

Содержание:

скидка 10%

на расходные материалы для печатающей техники

3% на всю компьютерную технику

в Компании САТУРН

ваш путь к бесплатному Wi-Fi

Имя сети: Saturn

пароль: ______________________________

(Окошко пустое для ввода пароля)

Скидки действительны в течение 4 дней со дня выдачи.

Дополнительные акции, скидки и дисконтные карты не действуют.

(Срок 4 дня это триггер. Его надо тоже обыграть.)

Контакты: Молокова,68 тел

Еще окошко для внесения: Дата выдачи: ___________

10 лет назад
saturnpl
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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