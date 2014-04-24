Скидки и доступ WI-Fi..

Нужно разработать макет рекламного баннера для кафе, что бы он перекликался с общей атмосферой кафе. 1. Размер макета 1000x480мм (формат jpeg) 2. На баннере должно быть красиво написано: Вкусные обеды, еда с собой. На первом этаже нашего бизнес центра ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен макет и текстовка для купона размер: 11*8,5 см
мы озвучиваем услугу клиентам СЦ:
1. Комфортный диван в зоне ожидания с бесплатным высокоскоростным доступом в интернет через WiFi.
2. Клиентам сервисного центра предоставляется дополнительная скидка 10% на расходные материалы для печатающей техники и 3% на остальной ассортимент магазина компьютерной техники Компании Сатурн, торговый зал которого расположен в непосредственной близости к зоне приемки.
В виде карточки на скиду в ТЗ, на которой так же поле для вписания пароля к Wi-Fi
Это маркетинговый инструмент, который должен стимулировать клиента совершить одно из двух целевых действий.
1. Цель минимуму, ознакомиться с ассортиментом, вступить в контакт с менеджером. (обеспечить дополнительную точку касания с клиентом)
2. Совершить покупку, товара регулярного потребления. Расх. материалы, бумага, Флешки, мышки,
Предлагаю подойти к разработке макета, как к разработке маркетингового оффера!
Главная цель заставить клиента ТО совершить целевое действие.
Срок 4 дня это триггер. Его надо тоже обыграть.
Содержание:
скидка 10%
на расходные материалы для печатающей техники
3% на всю компьютерную технику
в Компании САТУРН
ваш путь к бесплатному Wi-Fi
Имя сети: Saturn
пароль: ______________________________
(Окошко пустое для ввода пароля)
Скидки действительны в течение 4 дней со дня выдачи.
Дополнительные акции, скидки и дисконтные карты не действуют.
(Срок 4 дня это триггер. Его надо тоже обыграть.)
Контакты: Молокова,68 тел
Еще окошко для внесения: Дата выдачи: ___________
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