Вывеска продуктового магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен19 заявок456 просмотров

Добрый день! Нужна яркая тематическая вывеска продуктового магазина. Название "Дари України".

Фраза - "продуктовий магазин", ну и сама идея и компоновка обьектов - которую нужно и решить.

Размеры 2.5. на 1.5 метра.

С нетерпением жду заявок от участников которые имеют опыт и в силах предложить достойный вариант.

14 лет назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Отлично поработали! Только положительные эмоции. :)
Очень лояльный, конкретный заказчик .Было приятно работать,все вовремя и задание и оплата.Мой большой +

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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