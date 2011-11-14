Добрый день! Нужна яркая тематическая вывеска продуктового магазина. Название "Дари України".

Фраза - "продуктовий магазин", ну и сама идея и компоновка обьектов - которую нужно и решить.

Размеры 2.5. на 1.5 метра.

С нетерпением жду заявок от участников которые имеют опыт и в силах предложить достойный вариант.