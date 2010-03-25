Настройка доступа к SQLServer

Имеется архитектура:

1ый Сервер: Windows Server 2003. Основной сервер на котором поднят домен контроллер и тп. Через этот же сервер идет инет. У него выделенный ИП.

В этом домене существует второй сервер (тоже 2003) на котором стоит TFS и MS SQL Server 2005.

Необходимо настроить доступ к SQL Server из вне (через стат адрес на первом серваке). Т.е. чтобы в строке подключения к какой либо БД я писал:

connectionString="Data Source=ИП:10002; ...."

как то так.

При этом доступ к серваку дать не могу. В онлайне вы говорите что делать - я делаю. Так и настраиваем.

Сделать надо срочно. По оплате через вебмани оплачиваю в течении недели, либо наликом около метро Алексеевская (г. Москва) (5 минут от метро) в будни дни с 11 до 19