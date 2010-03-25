0.6.0 версия встает без проблем. Но в ней нет поддержки класса для работы с анимированными gif. Более старую версию (0.5.3.1) поставить не получилось из-за ошибок при компиляции. То есть требуется установить (или дать инструкции) рабочую ...
Установить IP PBX Asterisk на VPS сервер
Установить IP PBX Asterisk на VPS сервер
Подключить многоканальные DID номера по протоколу SIP.
Подключить шлюз Скайп
Предусмотреть
Возможность создания и администрирования внутренних групп пользователей для совершения звонков между группами.
Создание голосового меню приветствия.
Переадресация звонков по плану.
Перехват звонков.
Удержание вызова.
Запись входящих телефонных разговоров и голосовая почта.
Прием и передача факсовых сообщений.
Автоматический обзвон по клиентской базе
Автоматическое резервирование и восстановление данных c IP АТС
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