Установить IP PBX Asterisk на VPS сервер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки201 просмотр

Установить IP PBX Asterisk на VPS сервер

Подключить многоканальные DID номера по протоколу SIP.

Подключить шлюз Скайп

Предусмотреть

Возможность создания и администрирования внутренних групп пользователей для совершения звонков между группами.

Создание голосового меню приветствия.

Переадресация звонков по плану.

Перехват звонков.

Удержание вызова.

Запись входящих телефонных разговоров и голосовая почта.

Прием и передача факсовых сообщений.

Автоматический обзвон по клиентской базе

Автоматическое резервирование и восстановление данных c IP АТС

Asterisk
15 лет назад
Genek
59 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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