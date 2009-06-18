Настройка сервера

Ситуация следующая

Есть сервер на котором установлена xen виртуализация для предоставления VDS услуг и хостинга.

К серверу есть дополнительные 10 IP, которые по идее должны выделяться для VDS (по одному + дополнительные если заказывает клиент) и для хостинг клиентов ( хостинг будет размещаться на одном из VDS), если заказывают клиенты дополнительно.

Так вот, системный администратор, который устанавливал ОС с хен, не может настроить эти IP

Он ссылается на то, что дата центр что-то там блокирует, дата центр говорит, что кривые руки сисадмина.

Вобщем задача следующая:

1. Проверить возможно ли настроить эти IP или действительно дата центр виноват (при этом нужно убедительные аргументы)

2. Настроить эти IP

Хотелось бы , что бы проверку осуществили бы бесплатно, т.к. нет гарантий, что у вас тоже руки не кривые, если будете говорить, что настроить не возможно.

Оплачивать буду за саму настройку, напомню, нужно только IP настроить, сервер и хен уже есть.

Если после проверки окажется, что виноват дата центр, настройка все равно будет за вами после исправления ошибки дата центра (не будет такого, что вы проверили, а настройку отдам другому).

Пишите только те, кто реально занимался этим (хен и настройка сетки IP)