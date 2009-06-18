Здравствуйте ув. фрилансеры! Необходимо настроить Open ID на независимом сайте. Но настроить не для комментирования на самом сайте, а для комментирования на фриблогах и т.д, посредством авторизации OpenID с ссылкой на сайт. Сайт работает ...
Перенос сайтов
Требуется перенести сайт с хостинга на vps + пошаговое описание выполненой работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
На сервере почта работает, но на все ящики социальной почты (например mail.ru, yandex.ru) письма не доходят. Какую то функцию надо включить что бы письма отправлялись, а какую точно не знаю. Вот кто сталкивался с ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый день! Нужна помощь специалиста по настройке SQL Server 2005. Работа на 1 час (я так оптимистично предполагаю), доступ к серверу дам через Radmin. Общение сразу через ICQ или ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Вообщем необходимо перенастроить apache+php+mysql. Проблема: очень быстро заполняется вся память VPS, сайт открывается только через минуту. Вообщем нужно настроить, чтобы все работало как надо.Настройка сервера/ПО24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Необходимо установить на VPS панель ispCP или аналогичную. ОС: Ubuntu 9.04 Пишите сюда и в ICQ: 847722Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Есть такой замечательный сервис: webo.in. Там можно посмотреть скорость загрузки страницы и получить оценку. Также, после анализа сайта, выдаются советы и ошибки. Сайт: phocom.ru (находится в стадии разработки ещё) ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Консультация по IMAP на сервере c OC Ubuntu 8 Просьба любителей не беспокоить, требуется консультация чел. с опытом работы на данной оси. Интересует вопрос запуска IMAP. ICQ: 492988148Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать несколько правил для mod_rewrite Знающему человеку на 10 минут работы. 5вмзНастройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Возникла такая проблема: Был сайт vivamoto.com.ua на одном хостинге, я попросил у своих хостеров перенести сайт ко мне на хостинг, перенесли, я перенаправил днс и там случился какой то бред. Можете открыть и ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно переставить ОС на ВПС поставить nginx+PHP+FastCGI mysql (proftpd или vsftpd) bind файрвол + анти ддос скрипт. Сделать Простые шел скрипты для добавления или удаления одной ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад