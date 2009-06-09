Сервер расположен на FreeBSD 7.0 , почтовый сервер sendmail, панель усправления ispmanager. Нужно под это все правильно настроить Спамоборону от Яндекса. И чтобы все это работало нормально :)
Настроить сервер, поставить nginx+PHP+FastCGI
Нужно переставить ОС на ВПС
поставить
nginx+PHP+FastCGI
mysql
(proftpd или vsftpd)
bind
файрвол + анти ддос скрипт.
Сделать Простые шел скрипты для добавления или удаления одной командой новых сайтов,) с созданием под них пользователей в системе, в фтп и dns записей) рнр скрипты каждого сайта должні работать от отдельного пользователя в своём chroot
потом надо восстановить обратно те сайты которые стоят сейчас на сервере, настроив для nginx модуль rewrite для чистых урлов некоторых сайтов.
Нужно сделать так чтоб сайты как можно меньше не работали. если можно настроить nginx и все сайты на другом порту не останавливая апач, чтоб потом просто отключить апач и переключить nginx на 80-й порт, было-бы хорошо. только тогда надо будет чисто удалить plesk apache и что там ещё лишнее останется.
предпочтение админам с опытом и отзывами.
Я даю доступ к серверу и перевожу деньги с кодом и строком протекции, как только вы справитесь сообщаю код а вы возвращаете мне управление.
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