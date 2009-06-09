Настроить сервер, поставить nginx+PHP+FastCGI

Нужно переставить ОС на ВПС

поставить

nginx+PHP+FastCGI

mysql

(proftpd или vsftpd)

bind

файрвол + анти ддос скрипт.

Сделать Простые шел скрипты для добавления или удаления одной командой новых сайтов,) с созданием под них пользователей в системе, в фтп и dns записей) рнр скрипты каждого сайта должні работать от отдельного пользователя в своём chroot

потом надо восстановить обратно те сайты которые стоят сейчас на сервере, настроив для nginx модуль rewrite для чистых урлов некоторых сайтов.

Нужно сделать так чтоб сайты как можно меньше не работали. если можно настроить nginx и все сайты на другом порту не останавливая апач, чтоб потом просто отключить апач и переключить nginx на 80-й порт, было-бы хорошо. только тогда надо будет чисто удалить plesk apache и что там ещё лишнее останется.

предпочтение админам с опытом и отзывами.

Я даю доступ к серверу и перевожу деньги с кодом и строком протекции, как только вы справитесь сообщаю код а вы возвращаете мне управление.