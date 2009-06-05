Поддержка сайта на shop-scriptscript.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки173 просмотра

Необходимо периодически делать поддержку по настройке некоторых элементов сделанного под заказ шоп скрипта, shop-scriptscript.ru.

Задачи: настройка скриптов, исправление багов , небольшие добавления нового функционала , интерграция с другими системами.

Опыт по кастомизации обязателен. Просьба указывать сколько времени можете уделять, опыт, ссылки на сделанные проекты, и стоимость услуг.

16 лет назад
dennisa
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров