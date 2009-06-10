Переписать .htaccess файл под nginx

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Завершен2 заявки188 просмотров

Нужно переписать правила из приложенного файла под nginx

Nginx
16 лет назад
kxknet
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12 отзывов(-1)

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Roxis
37 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделано супер быстро, Сергей приятен в общении
superb

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Roxis
37 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад