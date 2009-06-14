Пересобрать php

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен9 заявок267 просмотров

Нужно пересобрать PHP на мастерхосте, доступ к шеллу есть

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PHP
16 лет назад
proseo2008
Роман 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Максим оперативно и качественно выполнил мой проект. Большое спасибо.
Очень положительные впечатления после общения с данным человеком. Все четко и ясно. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад