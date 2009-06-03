Защитить файлы на сервере (flv)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок252 просмотра

Вообщем есть ролики на сервере в формате flv , нужно сделать так чтобы их не кто не мог скачивать и вставлять себе на сайт.

Отдача роликов идет через флеш плеер+ nginx

Говорите свои цены и варианты в 2 словах через что вы будите делать. (Напишите плеер или настроете сервак)

Спасибо.

Nginx
16 лет назад
yurgon
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров