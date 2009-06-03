Защитить файлы на сервере (flv)

Вообщем есть ролики на сервере в формате flv , нужно сделать так чтобы их не кто не мог скачивать и вставлять себе на сайт.

Отдача роликов идет через флеш плеер+ nginx

Говорите свои цены и варианты в 2 словах через что вы будите делать. (Напишите плеер или настроете сервак)

Спасибо.