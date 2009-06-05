1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5 2) Настройка smtp pop3 3) Фаервола 4) Установка веб панели. 5) Резевное копирования данных. Настройка удаленная.
Установка, настройка Firebird на VPS или Dedicated
Надо установить Firebird на существуюшем VPS (WiredTree & Carpatia) и, возможно, открыть соответствующие порты, если это возможно. Если на нашем существуюшем хостинге это невозможно, то откроем аккаунт на другом, где это будет возможно.
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