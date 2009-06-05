Установка, настройка Firebird на VPS или Dedicated

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт7 заявок218 просмотров

Надо установить Firebird на существуюшем VPS (WiredTree & Carpatia) и, возможно, открыть соответствующие порты, если это возможно. Если на нашем существуюшем хостинге это невозможно, то откроем аккаунт на другом, где это будет возможно.

16 лет назад
maxxim_astonsoft
Afanasjev Maksim 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров