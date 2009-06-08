Поставить правильно спамооборону

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок173 просмотра

Сервер расположен на FreeBSD 7.0 , почтовый сервер sendmail, панель усправления ispmanager. Нужно под это все правильно настроить Спамоборону от Яндекса. И чтобы все это работало нормально :)

ISPmanager
16 лет назад
Nokio
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров