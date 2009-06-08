Работа для профессионального системщика

Есть провайдер.. у него стоит сервак на его базе... серв доступен только внутри сети данного провайдера.

Есть комп – домашний, подключенный к данному провайдеру..(соответственно с доступом к серверу) Надо сделать так, чтобы вы могли зайти на данный сервер.. выслушаю ваши варианты

(предлогать сделать копию на своем домашнем компе и потом синхронизацию делать между комп – сервер, не надо)

Выслушаю ваши варианты строго в аське... аська 387138320