Настроить почтовый сервер

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Завершен14 заявок254 просмотра

На сервере почта работает, но на все ящики социальной почты (например mail.ru, yandex.ru) письма не доходят. Какую то функцию надо включить что бы письма отправлялись, а какую точно не знаю. Вот кто сталкивался с этим прошу помочь.

16 лет назад
hosting
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

router
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Исполнитель Владислав проявил себя настоящим профессионалом своего дела, всё выполнил грамотно и за короткие сроки, всегда был на связи очень, приятно было сотрудничать, буду рад дальнейшему сотрудничеству!! Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

router
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад