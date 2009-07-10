Добрый день! Нужна помощь специалиста по настройке SQL Server 2005. Работа на 1 час (я так оптимистично предполагаю), доступ к серверу дам через Radmin. Общение сразу через ICQ или ...
Настроить почтовый сервер
На сервере почта работает, но на все ящики социальной почты (например mail.ru, yandex.ru) письма не доходят. Какую то функцию надо включить что бы письма отправлялись, а какую точно не знаю. Вот кто сталкивался с этим прошу помочь.
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