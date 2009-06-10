Консультация по серверу

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Консультация по IMAP на сервере c OC Ubuntu 8

Просьба любителей не беспокоить, требуется консультация чел. с опытом работы на данной оси. Интересует вопрос запуска IMAP.

ICQ: 492988148

Ubuntu
16 лет назад
panins
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров