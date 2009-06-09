Настроить сайт

Возникла такая проблема:

Был сайт vivamoto.com.ua на одном хостинге, я попросил у своих хостеров перенести сайт ко мне на хостинг, перенесли, я перенаправил днс и там случился какой то бред.

Можете открыть и посмотреть, проблема не знаю в чем, открывается форум пхпбб, а не сайт.

Проект горит, надо щас взять и сделать, все нужные данные дам.

Сразу в предложении указывайте цену, сроки и данные которые вам нужны.