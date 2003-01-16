Нужно настроить apache+mod_rewrite

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Закрыт8 заявок202 просмотра

Нужно написать несколько правил для mod_rewrite

Знающему человеку на 10 минут работы. 5вмз

Apache
16 лет назад
gazmyas
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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