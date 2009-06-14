Работа для ответственного сис. админа

Здравствуйте.

Есть такой замечательный сервис: webo.in.

Там можно посмотреть скорость загрузки страницы и получить оценку.

Также, после анализа сайта, выдаются советы и ошибки. Сайт: phocom.ru (находится в стадии разработки ещё)

Вот нужно все эти советы реализовать (или возможные из них, т.к. есть варианты типа размещения материалов на разных серверах, а это не реально).

Сервер выделенный у меня, доступ полный.

Кроме этого, выбранный человек будет личным администратором проекта, условия будем оговаривать отдельно.

С уважением,

в ожидании предложений (в личку не пишите).