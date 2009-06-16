Перенастроить apache+php+mysql

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Закрыт24 заявки300 просмотров

Вообщем необходимо перенастроить apache+php+mysql.

Проблема: очень быстро заполняется вся память VPS, сайт открывается только через минуту.

Вообщем нужно настроить, чтобы все работало как надо.

ApacheMySQLPHP
16 лет назад
prophetz
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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