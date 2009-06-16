Здравствуйте. Необходимо установить на VPS панель ispCP или аналогичную. ОС: Ubuntu 9.04 Пишите сюда и в ICQ: 847722
Перенастроить apache+php+mysql
Вообщем необходимо перенастроить apache+php+mysql.
Проблема: очень быстро заполняется вся память VPS, сайт открывается только через минуту.
Вообщем нужно настроить, чтобы все работало как надо.
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