Настроить SQL Reporting Services, устранить ошибку

Добрый день!

Нужна помощь специалиста по настройке SQL Server 2005.

Работа на 1 час (я так оптимистично предполагаю), доступ к серверу дам через Radmin.

Общение сразу через ICQ или Skype.

Надо:

1) Отследить и устранить ошибки (в частности, не удается соединиться с SQL сервером с использованием ODC подключения из Excel для получения данных, выдается ошибка 42000).

2) Если это понадобится для решения первой задачи, то настроить SQL Reporting Services (установка SQL сервера сделана по умолчанию, а Reporting Services не настроены)

Оплата - Webmoney, 1 рабочий день после выполнения работы (или сразу по факту, если это будет рабочее время).

Кто может помочь, пишите в приват, сразу указывайте сколбо будет стоить этот час работы.

С уважением,

Александр