Вообщем необходимо перенастроить apache+php+mysql. Проблема: очень быстро заполняется вся память VPS, сайт открывается только через минуту. Вообщем нужно настроить, чтобы все работало как надо.
Настроить SQL Reporting Services, устранить ошибку
Добрый день!
Нужна помощь специалиста по настройке SQL Server 2005.
Работа на 1 час (я так оптимистично предполагаю), доступ к серверу дам через Radmin.
Общение сразу через ICQ или Skype.
Надо:
1) Отследить и устранить ошибки (в частности, не удается соединиться с SQL сервером с использованием ODC подключения из Excel для получения данных, выдается ошибка 42000).
2) Если это понадобится для решения первой задачи, то настроить SQL Reporting Services (установка SQL сервера сделана по умолчанию, а Reporting Services не настроены)
Оплата - Webmoney, 1 рабочий день после выполнения работы (или сразу по факту, если это будет рабочее время).
Кто может помочь, пишите в приват, сразу указывайте сколбо будет стоить этот час работы.
С уважением,
Александр
Выбранный исполнитель
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