Настройка OpenID на блоге

Здравствуйте ув. фрилансеры!

Необходимо настроить Open ID на независимом сайте. Но настроить не для комментирования на самом сайте, а для комментирования на фриблогах и т.д, посредством авторизации OpenID с ссылкой на сайт. Сайт работает на двиге WP 2.7.1. Пробовал установить стандартные плагины для этого (OpenID + XRDS-Simple), но при авторизации на livejournal.com выдает следующую ошибку "no_identity_server: The provided URL doesn't declare its OpenID identity server.". Вот ее как раз и нужно исправить.

Вобщем главная цель - возможность логиниться на LJ, LI, оставлять комментарии с адресом своего сайта. Для примера вот у этого сайта все получается, сайт этот тоже на WP - http://dolboeb.livejournal.com/893520.html?thread=27056208#t27056208.

Всем заранее спасибо.