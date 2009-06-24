Настройка OpenID на блоге

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Завершен2 заявки186 просмотров

Здравствуйте ув. фрилансеры!

Необходимо настроить Open ID на независимом сайте. Но настроить не для комментирования на самом сайте, а для комментирования на фриблогах и т.д, посредством авторизации OpenID с ссылкой на сайт. Сайт работает на двиге WP 2.7.1. Пробовал установить стандартные плагины для этого (OpenID + XRDS-Simple), но при авторизации на livejournal.com выдает следующую ошибку "no_identity_server: The provided URL doesn't declare its OpenID identity server.". Вот ее как раз и нужно исправить.

Вобщем главная цель - возможность логиниться на LJ, LI, оставлять комментарии с адресом своего сайта. Для примера вот у этого сайта все получается, сайт этот тоже на WP - http://dolboeb.livejournal.com/893520.html?thread=27056208#t27056208.

Всем заранее спасибо.

HTMLWordPress
16 лет назад
bek03
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

glukin
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Фрилансер, Вадим Андреевич (glukin), проявил себя исключительно с хорошей стороны. Человек разбирается в тех услугах, которые предоставляет, другими словами - знает свое дело на отлично. К работе относится очень профессионально, в общении приятный человек. Всем рекомендую услуги Вадима Андреевича, - останетесь довольны своим выбором.
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glukin
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад