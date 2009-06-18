Установка и настройка сервера

Имеется арендованный сервер. На нем крутится ISPMANAGER Lite. и 4

сайта.

Есть пустой сервер (наш) он находится в Одинцово, брендовый

ИБМ.

Задачи:

1) Поставить на сервер ИБМ фрибсд, сделать управление по SSH и

накатить ISPMANAGER.

2) Перенести полностью все сайты и почту с одного сервера на другой и

чтобы все работало.

Нужен человек который сможет приехать в Одинцово и установить там операционку, все остальное можно сделать удаленно по SSH. Срочно!

О цене договоримся!..

Пишите в ICQ 634-86-81

ГОСПОДА ФРИЛАНСЕРЫ

ВНИМАНИЕ! НУЖНО ВЫЕХАТЬ В ОДИНЦОВО И ТАМ УСТАНОВИТЬ СЕРВЕР!!! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПО SSH!!!

по телефону ничего объяснять не нужно! Необходимо ваше присутствие!